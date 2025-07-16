إدي معلوف: رولان خوري التزم بالقانون وبالقرارات القضائيّة

أشار النائب السابق إدي معلوف، في مؤتمر صحفي حول قضية كازينو لبنان، إلى أنّ "شركة كازينو لبنان هي شركة خاصّة وحين نتحدّث عن جرم الإخلال الوظيفي والمعني موجود في شركة خاصّة فهذا دليل كبير على وجود خطأ".
وأوضح أنّ "الدولة أجبرت كازينو لبنان على الـ"gambling online" ورولان الخوري التزم بالقانون وبالقرارات القضائيّة".
ولفت معلوف إلى أنّ "السوق غير الشرعي كبير وهو أكبر من السوق الشرعي وفي لبنان الشرعي في السجن وغير الشرعي خارجه"، مضيفًا "رولان الخوري أخرج كازينو لبنان من أسوأ أزمة إقتصاديّة عصفت بالبلاد وحوّله من مجرّد كازينو للميسر إلى وجهة ثقافيّة".
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