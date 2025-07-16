الارشمندريت رزق استقبل المزيد من المهنئين: لتعزيز الوحدة والتلاقي

زار صالون ​دير المخلص في جون​ لليوم الثاني على التوالي المهنئين ب​انتخاب الأرشمندريت انطوان رزق​ رئيسا عاما للرهبنة المخلصية، ومن أبرزهم، راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، النائب علي عسيران، الوزير السابق طارق الخطيب، رئيس إتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي ورئيس بلدية جون يوسف خرياطي، منسق تيار "المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال ورؤساء بلديات ومخاتير من اقليم الخروب وشرق صيدا وجزين، إمام مسجد جون الشيخ خضر عيد على رأس وفد من البلدة، وفد من جمعية "الوعي والموساة" الخيرية برئاسة المدير العام الدكتور عماد سعيد، وشخصيات وفاعليات واحزاب ورؤساء بلديات ومخاتير واصدقاء ووفود من مختلف المناطق.

وشكر الارشمندريت رزق في حضور الرئيس العام السابق الأشمندريت انطوان ديب ورئيس الدير الأب شارل ديب وكهنة ورهبان الدير، "جميع المهنئين من شخصيات واهالي على هذه العاطفة الكريمة"، مؤكدا "العمل لرفع شأن الرهبنة وتعزيز الوحدة والتلاقي لما فيه خير الطائفة والوطن وأبنائه".