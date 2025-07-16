أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنّ "​قوات الأمن الإسرائيلية​ أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الدروز الذين حاولوا اقتحام البوابة الرئيسية للحدود مع سوريا في ​الجولان​". وعلي خلفية الأحداث في ​السويداء​ ذات الغالية الدرزية، أعلن الجيش الإسرائيلي "أننا رصدنا عشرات المشتبه بهم حاولوا التسلل لإسرائيل من سوريا ونتعاون مع حرس الحدود على منع التسلل". وقال: "مواطنون إسرائيليون عبروا السياج الحدودي إلى داخل سوريا في منطقة مجدل شمس".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرنوت": القوات الإسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الدروز عند الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.