أعلنت وزارة الصحة السورية، عن "ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء غارات مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على دمشق".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، بأنّ "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية". ولفتت القناة إلى أنّ "وحدات مختلفة من قوات الجيش تهاجم سوريا الآن".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين من قوات الجيش السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.