خارجية تركيا: هجمات إسرائيل على وسط دمشق تعد محاولة لتخريب جهود سوريا في إرساء السلام

شددت وزارة الخارجية التركية، في بيان، على أنّ "هجمات إسرائيل على وسط دمشق بعد تدخلاتها في جنوب البلاد تعد محاولة لتخريب جهود سوريا في إرساء السلام والاستقرار والأمن".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، بأنّ "التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تتجه لعدة أيام من القتال في سوريا".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، بأنّ "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية". ولفتت القناة إلى أنّ "وحدات مختلفة من قوات الجيش تهاجم سوريا الآن".
وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، عن "غارات إسرائيلية على محيط مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين من قوات الجيش السوري.
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