"أنصار الله" دانت الهجمات الإسرائيلية على سوريا: جزء من مخطط استباحة الدول العربية والإسلامية

دان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن، في بيان، "العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا، والذي يمثّل انتهاكا صارخا للسيادة السورية، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".
ولفت إلى "أننا نعتبر ما يحصل في سوريا جزء من المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى استباحة الدول العربية والإسلامية وتفتيتها وتعزيز الهيمنة الإسرائيلية عليها"، وذلك بعد غارات إسرائيلية على خلفية الاشتباكات في السويداء.
وأوضحت المكتب أنّ "هذه البلطجة الصهيونية تستدعي موقفا جادا من السلطات السورية وبمساندة من الدول العربية والاسلامية كافة لوضع حد لهذه التجاوزات الصهيونية السافرة والخروج من حالة الصمت والخنوع للعدو الإسرائيلي، وتحمل المسوؤلية في التصدي للعدو الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين ويعتدي على سوريا ولبنان بشكل يومي وينتهك سيادتهما ويتوسع في احتلال أراضيهما".
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