الجيش الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة الأركان وهدفا عسكريا في منطقة القصر الرئاسي السوري في دمشق

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، "أننا قصفنا مقر قيادة الأركان وهدفا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي السوري في دمشق"، وذلك بعد تقارير ومشاهد وثّقت هذه الغارات التي تأتي بعد التدخل الإسرائيلي على خلفية الاشتباكات في السويداء.

ولفت الجيش إلى "أننا نواصل قصف أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري في دمشق"، مدعيًا بـ"أننا نعمل في ​سوريا​ بناء على توجيهات المستوى السياسي لحماية الدروز ونستعد لسيناريوهات مختلفة".

وأعلنت وزارة ال​صحة​ السورية، عن "ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء غارات مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على دمشق".