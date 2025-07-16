وزير خارجية أميركا: قلقون إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا ونريد وقف القتال

أشار وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​، في تصريح، إلى "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا"، وذلك بعد غارات إسرائيلية على دمشق و​السويداء​ جاءت بعد التدخل الإسرائيلي إثر الاشتباكات في السويداء جنوبي سوريا بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين للقوات السورية.

وكشف روبيو، "أننا نتحدث مع جميع الجهات المعنية ونريد وقف القتال".

في وقت سابق، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، "أننا قصفنا مقر قيادة الأركان وهدفا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي السوري في دمشق"، وذلك بعد تقارير ومشاهد وثّقت هذه الغارات التي تأتي بعد التدخل الإسرائيلي على خلفية الاشتباكات في السويداء.

ولفت الجيش إلى "أننا نواصل قصف أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري في دمشق"، مدعيًا بـ"أننا نعمل في ​سوريا​ بناء على توجيهات المستوى السياسي لحماية الدروز ونستعد لسيناريوهات مختلفة".

وأعلنت وزارة ال​صحة​ السورية، عن "ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء غارات مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على دمشق".