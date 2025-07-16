دار طائفة الموحدين الدروز في السويداء تعلن التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية يقضي باندماج المحافظة ضمن الدولة

أعلنت طائفة الموحدين الدروز في السويداء عن "التوصل لاتفاق مع الحكومة يقضي باندماج المحافظة ضمن الدولة والتأكيد على سيادتها".

ولفتت الطائفة، الى أن "الاتفاق ينص على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة والتأكيد على سيادتها على كل المحافظة وتفعيل واستعادة كل مؤسساتها، وإعادة المؤسسات كافة والعمل على ضمان كافة حقوق المواطنين وفق قوانين العدالة والمساواة".

كذلك أعلنت عن "تشكيل لجنة لتقصي حقائق والتحقيق في الانتهاكات التي حصلت وتعويض المتضررين وجبر الضرر"، مضيفةً "طريق دمشق السويداء وتأمينه وضمان سلامة المواطنين من مهام الدولة".

وذكرت أن "انسحاب الجيش إلى ثكناته وتفعيل الأمن الداخلي وحواجزه من أبناء وضباط المحافظة الشرفاء، إضافة الى توافق على تنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة".