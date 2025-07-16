اعلنت الرئاسة السورية، اننا "نتابع باهتمام الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء"، لافتة الى ان "الأفعال التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف وتتنافى مع مبادئ الدولة".
واكدت "التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث بالسويداء ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها"، مضيفة "نضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا".
واضافت "نؤكد لأهلنا في السويداء أن حقوقهم ستكون دائما مصونة ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم واستقرارهم
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة السورية: نؤكد لأهلنا بالسويداء أن حقوقهم ستكون دائما مصونة ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم واستقرارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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