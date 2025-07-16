اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أن "انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات اللبنانية" في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات".
وثمّن قرار مجلس شورى الدولة، داعيا الحكومة إلى "التزامه من دون أي إبطاء".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: نثمّن قرار مجلس شورى الدولة بوقف ضريبة المحروقات وندعو الحكومة لالتزامه دون ابطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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