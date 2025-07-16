قائد الجيش التقى ماغرو وبحث آخر التطورات في المنطقة مع مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro مع وفد عسكري مرافق. كما استقبل مستشار الأمن القومي في جمهورية تشيكيا Tomáš Pojar ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان Ester Lauferová.
خلال هذَين اللقاءَين تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كذلك استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في المنطقة.
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