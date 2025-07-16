الصليب الاحمر نفذ حملة تلقيح مجانية للاطفال في الزرارية

نفذت الفرق النقالة التابعة للصليب الأحمر اللبناني، حملة تلقيح مجانية في بلدة الزرارية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وبدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وGAVI، وبالتنسيق مع بلدية الزرارية.
واستهدفت الحملة الأطفال من عمر شهرين حتى 18 سنة، وشملت اللقاحات الروتينية المعتمدة خلال الحملة :
التهاب الكبد الوبائي B (الصفيرة).الشلل الفموي،
الشلل العضلي ،اللقاح الخماسي،لقاح المكورات الرئوية، لقاح الروتا، لقاح الحصبة، الحصبة الألمانية، أبو كعب، اللقاح الثلاثي، اللقاح الثنائي - صغار، اللقاح الثنائي – كبار.
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