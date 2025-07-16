مجلس التعاون وأذربيجان يبحثان تنفيذ خطة العمل المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد شاهين عبداللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وتم خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ خطة العمل المشترك "2024-2028" بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، والتي اعتمدت في شهر نوفمبر 2023م، وتهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والعلاقات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التنسيق السياسي، والتعاون التجاري، وفرص الاستثمار، والطاقة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتضمنة في خطة العمل المشترك.وجرى استعراض آخر القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.