اخبار العالم

مجلس التعاون وأذربيجان يبحثان تنفيذ خطة العمل المشترك

0 نشر
0 تبليغ

مجلس التعاون وأذربيجان يبحثان تنفيذ خطة العمل المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد شاهين عبداللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية ، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وتم خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ خطة العمل المشترك "2024-2028" بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، والتي اعتمدت في شهر نوفمبر 2023م، وتهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والعلاقات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التنسيق السياسي، والتعاون التجاري، وفرص الاستثمار، والطاقة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتضمنة في خطة العمل المشترك.وجرى استعراض آخر القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا