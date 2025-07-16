شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات "الجبهة الوطنية" تجتمع برئاسة الجزار لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقدت قيادات حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، وذلك لمناقشة الترتيبات التنظيمية والسياسية والإعلامية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء من خلال القائمة الوطنية الموحدة أو المقاعد الفردية التي ينافس عليها الحزب في عدد من المحافظات.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الحزب، على رأسهم السيد القصير الأمين العام، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب وأحمد رسلان أمين التنظيم، إلى جانب نواب رئيس الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، وقيادات الحزب في مختلف القطاعات.

ناقش الاجتماع خطة التحرك على الأرض خلال المرحلة المقبلة، واستعرض المشاركون الرؤى المستقبلية التي يتبناها الحزب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز حضوره في الشارع السياسي ورفع مستوى التنظيم داخل المحافظات استعدادًا للمعركة الانتخابية.

كما جرى عرض الخطة الإعلامية الشاملة التي سيتبناها الحزب لدعم مرشحيه، سواء بالتنسيق مع القائمة الوطنية لدعم مرشحي القائمة، أو عبر حملات خاصة وموجهة لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء تنسيقي موسّع يضم مرشحي الحزب على القائمة والفردي، إلى جانب أمناء المحافظات، وذلك بهدف توحيد الجهود، وتنسيق الخطاب الإعلامي والجماهيري، ووضع خطة دقيقة للتحرك على الأرض خلال فترة الدعاية الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع إطلاق سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم مرشحي الحزب والتفاعل المباشر مع المواطنين، مع التأكيد على الرسالة الوطنية التي يتبناها الحزب، والدور الحيوي الذي يسعى للقيام به تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور عاصم الجزار في ختام الاجتماع على أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرة الحزب، داعيًا جميع كوادر الحزب للعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الكامل بالخطة التنظيمية والإعلامية التي تم إقرارها، من أجل تحقيق تمثيل فعّال يليق بثقة الشارع في الحزب وبرنامجه الوطني.