شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: إحساس القوى السياسية بخطورة المرحلة تجاوز تحديات التحالفات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القوى والأحزاب السياسية المصرية استطاعت تجاوز التحديات التقليدية التي تواجه التحالفات الانتخابية، وذلك بفضل إدراكها لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من ضغوط داخلية وخارجية.

وأوضح مرشد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن "إحساس القوى السياسية بالمرحلة التي نحن فيها والضغوط التي تهدد الاستقرار المجتمعي" كان الدافع الرئيسي لتغليب المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الإحساس جعل التحديات "تقريباً غير موجودة".

وأضاف أن تشكيل "القائمة الوطنية" للانتخابات البرلمانية سادته حالة من "الإيثار الواضح جداً وإنكار الذات"، حيث تم التوافق بروح المشاركة وليس بمنطق "المحاصصة والمغالبة"، وشدد على أن كافة الأحزاب المشاركة على اختلاف توجهاتها، ارتضت التواجد في القائمة بهدف "إظهار لحمة القوى السياسية ولحمة الوطن".

وفي سياق تعليقه على تنوع القائمة التي تضم 12 حزباً وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين مؤيد ومعارض ووسطي، حرص مرشد على توضيح مفهوم المعارضة في مصر، قائلاً: "كلمة معارض لازم نوضحها للمشاهدين، الأحزاب المصرية المعارضة هي معارضة لبعض سياسات الحكومات، وليست معارضة على الإطلاق للدولة المصرية"، مؤكداً أن جميع الكيانات المشاركة في القائمة هي أحزاب موالية للدولة المصرية وتعمل من أجل مصلحتها العليا.