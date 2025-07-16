طرد 4 نواب من حزب العمال البريطاني الحاكم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عن إقالة أربعة نواب من حزب العمال عن العمل لخرقهم قواعد الحزب بشكل متكرر.

والنواب الأربعة كانوا انتخبوا العام الماضي لأول مرة لعضوية مجلس العموم، وهم نيل دنكان-جوردان، وبريان ليشمان، وكريس هينشليف وراشيل ماسكيل، قد أُقيلوا من منصبهم القيادي في الحزب، مما يعني أن النواب سيجلسون كمستقلين في البرلمان.

ولم تستبعد مصادر رفيعة المستوى في حزب العمال تعليق عضوية المزيد من النواب، بما في ذلك من جلسات برلمانية سابقة، في وقت لاحق اليوم.

ولم يُعرف بعد سبب فقدان النواب الأربعة لمنصبهم القيادي في الحزب، لكن هذه الخطوة تأتي بعد تمرد 47 نائبًا من حزب العمال على مقترحات الحكومة بتخفيضات الرعاية الاجتماعية، وإجبار الوزراء على تخفيف خططهم.

وصوّت النواب الثأربعة الموقوفون عن العمل ضد مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية الحكومي في وقت سابق من هذا الشهر.

تمرد النواب

وقوّض التمرد سلطة السير كير، التي ضعفت بعد سلسلة من التراجعات السياسية، مثل إعادة بدل الوقود الشتوي لملايين المتقاعدين.

ووجّه دنكان-جوردان، النائب عن بول، رسالةً حذّر فيها من استحالة دعم تغييرات الحكومة في نظام الرعاية الاجتماعية دون تغيير في التوجه.

وفي بيانٍ له، قال دنكان-جوردان: "منذ انتخابي، دأبتُ على الدفاع عن ناخبي في مختلف القضايا، بما في ذلك مؤخرًا تخفيضات إعانات الإعاقة. كنتُ أُدرك أن هذا قد يكون له ثمن، لكنني لم أستطع دعم زيادة فقر ذوي الإعاقة.

واضاف: "على الرغم من تعليق عضويتي في حزب العمال البرلماني اليوم، إلا أنني كنتُ جزءًا من حركة حزب العمال والنقابات العمالية لمدة 40 عامًا، وما زلتُ ملتزمًا بقيمها كما كنتُ دائمًا".

وقال: "إلى ناخبي: الأمور تسير كالمعتاد. سأظل نائبكم المحلي المجتهد، وسأواصل الاهتمام بشواغلكم والدفاع عن دائرة بول."

وكان ليشمان، النائب عن ألو وغرانغماوث، كان أيضًا منتقدًا صريحًا للتعديلات الحكومية على نظام المزايا".

وقال: "أنا فخور بانتمائي لحزب العمال، وما زلت ملتزمًا به. أتمنى أن أبقى نائبًا عن حزب العمال وأن أُحدث التغيير الإيجابي الذي يتوق إليه الكثير من الناخبين".

واضاف: لقد صوّتتُ ضد الحكومة في قضايا لأنني أريد أن أمثل مجتمعات ألو وغرانجماوث بفعالية وأن أكون صوتها. أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه ليس من واجبي كنائب أن أزيد فقر الناس، وخاصة أولئك الذين عانوا من التقشف وعواقبه الوخيمة.

وخلص إلى القول: "إنه لشرف عظيم لي أن أكون نائبًا عن ألو وغرانغماوث، وتبقى أولويتي تمثيل الناخبين والدفاع عنهم، سواء صوتوا لي أم لا."

ومن حهتها، قادت النائبة العمالية راشيل ماسكيل تمردًا في مجال الرعاية الاجتماعية ضد إصلاحات الحكومة، وصوّتت ضدها حتى بعد تخفيفها بشكل كبير.