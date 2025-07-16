وزير الطاقة وجروسي يبحثان مستجدات البرنامج الوطني للطاقة الذرية

وناقش الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات البرنامج الوطني للطاقة الذرية، وما حُقق من تقدم بالتعاون مع الوكالة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتقني، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين.
كما ناقش الاجتماع، ترتيبات عقد المؤتمر الدولي للطوارئ النووية والإشعاعية الذي تستضيفه المملكة من خلال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الرياض بالتعاون مع الوكالة في ديسمبر 2025.
يأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشمل مجالات عدة من بينها تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية لتطوير البنية التحتية النووية، بما يدعم دور هذا القطاع في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
