المستقلين الجدد يكشف خطة الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

أوضح الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تحالف الأحزاب المصرية لم يقم بالإشارة إلى الأحزاب تحت التأسيس التى شاركت بمرشحين مستقلين، ما يؤكد أن هذا التحالف ليس فقط بمرشحين حزبيين، ولكن بمرشحين مستقلين تحت التأسيس مثل الجمهور المصرى والتحرير المصرى.

وأضاف هشام عنانى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه تم عقد اجتماع للمجلس التنفيذى للجان الخاصة بإدارة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، سواء لجان الإعداد للانتخابات أو اللجنة الخاصة بالدعاية الإعلامية، وتم استعراض الخطة الخاصة بالتحرك وكانت تشمل اعتماد المقرات الإساسية لإدارة العملية الإنتخابية فى القطاعات الأربعة، وتقسيم الأحزاب المسؤولة عن هذه القطاعات.

وتابع هشام عنانى، كما تم اعتماد المقر الرئيسى لعمليات إدارة الأزمات بمقر حزب إرادة جيل تحت إشراف النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، واستعراض ما هو أهم لخطة التحرك الحزبية لكل حزب فى داخل التحالف للمنافسة على المقاعد وخوض الانتخابات.