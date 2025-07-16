رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تحقيق أهداف "عربات جدعون": نسيطر بالفعل على 75% من غزة

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تحقيق أهداف عمليّة "عربات جدعون" في قطاع ​غزة​، والتي شملت التهجير، وقتل وإصابة آلاف الأهالي، مشيرا إلى أن الجيش بات ينسيطر بالفعل على 75% من غزة.

وخلال إجرائه "تقييمًا للوضع وجولةً في قطاع غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية، وقائد الفرقة 162، وقادة الألوية، وقادة آخرين، قال زامير: "سنضمن ألا تُشكّل غزة تهديدًا لدولة إسرائيل، لأجيال مُقبلة". وأضاف: "للأسف، لهذه الحرب ثمن باهظ. فقدنا أول أمس ثلاثة مقاتلين من اللواء 401. هذا ثمن باهظ ندفعه للدفاع عن أنفسنا، ونواصل ضرب وقتل مقاتلي حماس. وفي الفترة الأخيرة وحدها، أصبنا أكثر من 1300 عنصر، بعضهم من مُهاجمي النُخْبة في 7 أكتوبر".

واردف: "سنواصل الصمود حتى هزيمة حماس. إنجازاتكم عظيمة، فنحن نسيطر بالفعل على 75% من أراضي قطاع غزة".