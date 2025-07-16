واصل ​الذهب​ تحقيق المكاسب وصعد 1.5% إلى 3372.36 دولار للأوقية، بعد تقارير أفادت باحتمال إقدام الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على إقالة رئيس البنك المركزي الاميركي جيروم باول قريبا. كما قفز سعر البلاديوم 3% في المعاملات الفورية إلى 1242.19 دولار للأوقية.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يواصل المكاسب ويصعد 1.5% بعد تقارير أفادت باحتمال إقدام ترامب على إقالة رئيس البنك المركزي قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.