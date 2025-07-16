رويترز: ترامب استطلع آراء مشرعين جمهوريين بشأن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي وحصل على رد إيجابي

افاد مصدر لوكالة "رويترز" بان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ منفتح على فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي جيروم باول. وذكر المصدر بان ترامب استطلع آراء مشرعين جمهوريين بشأن إقالة باول وحصل على رد إيجابي.

