رويترز: ترامب استطلع آراء مشرعين جمهوريين بشأن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي وحصل على رد إيجابي

افاد مصدر لوكالة "رويترز" بان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ منفتح على فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي جيروم باول.

وذكر المصدر بان ترامب استطلع آراء مشرعين جمهوريين بشأن إقالة باول وحصل على رد إيجابي.

