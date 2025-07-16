ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض لكننا لسنا في عجلة من أمرنا ونسعى إلى خفض التصعيد في سوريا

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى ان إيران ترغب بشدة في التفاوض لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، ولفت الى اننا نسعى إلى خفض التصعيد في سوريا.
وتعليقا على تقارير إعلامية عن اعتزامه إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اكد ترامب بامن هذه التقارير غير صحيحة، لافتا الى اننا ندرس اختيار كيفن هاسيت لرئاسة البنك المركزي.
واردف ترامب: "سنعقد اجتماعا غدا الخميس بشأن المواطن الأميركي الفلسطيني الذي ضُرب حتى الموت على يد مستوطنين في الضفة الغربية".
