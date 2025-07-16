روبيو: أميركا تتوقع خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل قريبا

اشار وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​ الى إن الوضع في ​سوريا​ "معقد"، مضيفا أن هناك "سوء فهم" على ما يبدو، وعبر عن اعتقاده بأن تقدما نحو خفض التصعيد سيُحرز خلال الساعات القليلة المقبلة، ونأمل العودة إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار".

ولفت روبيو الى ان هناك خصومة تاريخية طويلة الأمد بين مجموعات مختلفة في جنوب غرب سوريا، وقد أدت إلى وضع مؤسف.

وحول مقتل مواطن اميركي في الضفة الغربية، قال "نجمع المزيد من المعلومات".