المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلبا لإلغاء مذكرة اعتقال نتانياهو

رفض قضاة ب​المحكمة الجنائية الدولية​ اليوم طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 تشرين الثاني بحق نتانياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم "محمد الضيف"، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في شباط إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.