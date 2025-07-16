الأمين العام للأمم المتحدة يدين الضربات الإسرائيلية في سوريا

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، في وقت تطالب إسرائيل دمشق بحماية الأقلية الدرزية عقب اشتباكات. واوضح المتحدث باسم غوتيريس ستيفان دوجاريك في بيان، إن "الأمين العام يدين أيضا الضربات الجوية التصعيدية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وكذلك التقارير عن إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي في الجولان".

