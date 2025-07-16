أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أننا "نتطلع لتحقيق الاستقرار في سوريا وهذا ما نعمل من أجله"، لافتةً الى أن "الوضع في سوريا متقلب وندعو لخفض التصعيد".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: نتطلع لتحقيق الاستقرار في سوريا وهذا ما نعمل من أجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.