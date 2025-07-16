هجوم بمسيرات يستهدف حقل نفط تديره شركة أمريكية بكردستان العراق

ذكرت مصادر أمنية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقلا نفطيا تديره شركة (هنت أويل) الأميركية في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء. وهذا أحدث هجوم في سلسلة الهجمات على حقول النفط في الإقليم شبه المستقل في الأيام القليلة الماضية. وهو أيضا الهجوم الثاني على الحقل نفسه، عين سفني، اليوم.

