رابطة قطاع النفط بكردستان العراق: معظم الأعضاء‭ ‬أوقفوا الإنتاج عقب هجمات على حقول نفط

ذكرت رابطة صناعة النفط في ​كردستان​ "أبيكور"، وتضم ثماني شركات نفط تعمل في إقليم كردستان العراق، إن أغلبية الشركات الأعضاء أعلنت ​تعليق الإنتاج​ عقب هجمات على حقول نفط عراقية في الإقليم. وأوضحت أبيكور أن الشركات المشغلة للحقول تقيم الأضرار على الإنتاج ومنشآت أخرى بالحقول.

