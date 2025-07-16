الراعي استقبل وفدًا من رميش: تحية الى ابناء المنطقة الصامدين بقراهم وبلداتهم بوجه كل الصعوبات

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان أوضاع القرى والبلدات الجنوبية والتحديات التي تواجه الأهالي مع قائمقام بنت جبيل طوني العلم على رأس وفد من بلدة رميش.

واستمع الراعي إلى مطالبهم ووعد بمتابعتها، ووجه من خلال الوفد "تحية الى ابناء المنطقة الصامدين في قراهم وبلداتهم بوجه كل الصعوبات"، مثنيا على "صمودهم ومحافظتهم على قراهم وبلداتهم وتجذرهم في ارضهم". ودعا الى "دعم هذه المنطقة لتستمر في مواجهة التحديات".

كما استقبل رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان الصحناوي الذي اطلعه على نشاطات الجمعية الاجتماعية والصحية، الاستشفائية والطبية.

وظهرا استقبل البطريرك الراعي بحضور المطران الياس نصار وامين الاعلام في الصرح وليد غياض رئيس فرقة مياس العالمية الفنان نديم شرفان يرافقه الخوري دجو عيد والمديرة الادارية ليا غريب.