قــوى الأمن عممت صورة فتاة بنغلادشية فُقدت منذ نحو شهر في محلة عين التينة

عممت المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: Shule Late Mokshed Khan (مواليد عام 1988، بنغلادشية)

وذلك بعد أن ادعى شقيقها بأنها فُقدت منذ نحو شهر في محلة عين التينة.

وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 790714-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.