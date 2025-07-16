"النشرة": الطيران الحربي الاسرائيلي تحليقه جدد فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والعرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "​الطيران الحربي​ الاسرائيلي تحليقه جدد فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والعرقوب خراج الهبارية وراشيا الفخار خراج كفرحمام وصولا حتى تلة الرادار في أعلى نقطة لتلال حرمون المشرفة على وادي جنعم".

