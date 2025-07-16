مروّج مخدّرات أوقفته شعبة المعلومات في بعقلين بالجرم المشهود وضبطت بحوزته كمية منها

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلَّتَي بعقلين وبقعاتا.

ولفت البيان الى انه نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: ر. ز. د. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، وذكرت بانه بتاريخ 09- 07- 2025 وفي محلة بعقلين، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود داخل متجر عائد له، مخصص لبيع الأجهزة الخلوية، وذلك أثناء قيامه بوزن كمية من مادة حشيشة الكيف باستخدام ميزان إلكتروني، حيث تم ضبطهما.

واشار الى انه بتفتيشه ومتجره، عُثِرَ على /14/ قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /۲۰٤/غ، مبلغ مالي بعملات مختلفة، وهاتف خلوي. وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات وتعاطيها. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.