قوى الامن تعمم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة

اعلنت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد ورود العديد من الشكاوى الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد شخص بجرائم احتيال وإساءة امانة، حيث يعمد المشتبه به إلى إيهام الضحايا بامتلاكه شركة إنتاج معروفة، ويطلب تجربة سياراتهم تمهيدًا لشرائها. إلا أنه، وبعد استلام السيارة، يقوم ببيعها بسعر أدنى بكثير من قيمتها الفعلية، ثم يتوارى عن الأنظار.
ولفت البيان الى انه بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيفه في محلة الدورة، ويدعى: ي. ا. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)، لـذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
