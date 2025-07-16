الشيخ الهجري: لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زوراً حكومة

أعلن الزعيم الروحيّ لطائفة الموحدين ال​دروز​ في سوريا الشيخ حكمت الهجري أنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زوراً ​حكومة​". ودعا الهجري، "ما تبقى من فلول العصابات إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لشبابنا الأبطال. من يسلم سلاحه فهو في عهدتنا، فلا يهان ولا يُنكل به". وقال "القتال سيتواصل حتى تحرير كامل السويداء".

