"التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإسرائيلية على سوريا، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البديوي أن "استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيداً غير مسؤول، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وشدد البديوي على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي "تدخل خارجي يمس سيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادة سوريا وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".