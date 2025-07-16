السعودية تسهم في مكافحة حرائق غابات سوريا

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المستلزمات والمعدات والآليات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات في بلدة كسب بمحافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور معالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.

وسيجري بموجب الاتفاقية رفع كفاءة الاستجابة السريعة والفعّالة للحرائق في محافظة اللاذقية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي لفرق الإطفاء الميدانية؛ لتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لمكافحة الحرائق.

توقيت حرج

وأكَّد نائب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري أحمد قزيز، أهمية الاتفاقية في هذا التوقيت الحرج، مبينًا أن تعزيز قدرات الدفاع المدني ضرورة ملحّة مع بداية فصل الصيف الذي يحمل معه تحديات مناخية كبيرة، مضيفًا أن الاتفاقية تعد شراكة إستراتيجية بين المركز والوزارة، وتركز على تأهيل الكوادر وتوفير المعدات والآليات، مما يسهم في بناء جاهزية عالية لمواجهة الحرائق على المدى القصير والمتوسط في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار الدور المعهود للمملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة في أوقات الأزمات، وتجسيدًا لرسالتها النبيلة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

كفالة شهرية للأيتام

وفي سوريا أيضًا، سلّم المركز الكفالة الشهرية لـ600 طفل يتيم في بلدات أخترين، الباب، عفرين بمحافظة حلب، ضمن مشروع «أمان» لرعاية أيتام سوريا.

ورافق توزيع الكفالة الشهرية ممارسة الأطفال سباق الماراثون؛ بهدف تعزيز قدرتهم على التحمل والصبر والانضباط، وتحسين اللياقة البدنية والحالة المزاجية، وزيادة الثقة بالنفس وتعزيز روح التحدي والمنافسة الإيجابية بينهم، إذ بدأ النشاط بتمارين الإحماء وتوزيع قبعات واقية للشمس وهدايا، وانتهى بتكريم الفائزين والفائزات بميداليات، وللمراكز الأولى بكؤوس، وتدرب الأطفال الأيتام على كرة القدم لتعزيز فهم الأطفال لقدراتهم الشخصية، وتنمية مواهبهم الرياضية، وغرس أهمية العمل الجماعي في قلوبهم.