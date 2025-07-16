تسليم فوري - أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني، على أن يتم الحجز بداية من 28 يوليو.

الطرح الجديد يضم أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة الى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، يوجد عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

عدد الشقق يصل لـ 9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح، ويمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وهذا الطرح يتضمن أيضًا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- في محافظة المنيا الشقة الـ 75 مترا سجلت 184 ألف جنيه، في منطقة مزار ابوطوجة ومنطقة مزار ابوجرج.

- في محافظة الجيزة سجلت الشقة الـ 90 مترا 250 ألف جنيه في منطقة جزر القطوري بالعياط.

- في محافظة أسوان سجلت الشقة الـ 90 مترا 250 ألف جنيه في منطقة كوم امبو.

- في محافظة قنا سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه بمناطق ابوتشت وبلاد المالب البحري والقبلي وقوص العليقات.

- في محافظة أسوان سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه بمناطق ادفو.

- في محافظة الفيوم سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه دمشقين وشدموه.

- في محافظة أسيوط سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه بمناطق منفلوط.

- في محافظة المنوفية سجلت الشقة الـ 90 مترا 270 ألف جنيه بمناطق مركز السادات بديل الدير والصوامع والأخماس.

- في محافظة الأقصر سجلت الشقة 300 ألف جنيه بمناطق أرمنت

- في محافظة أسيوط سجلت الشقة 300 ألف جنيه بمناطق البدراي.

- في محافظة قنا سجلت الشقة 300 ألف جنيه بمناطق الوقف.

ويتراوح القسط من 650 جنيه وحتى 1300 جنيه شهريا لمدة 20 سنة

شقق بسعر 350 ألف جنيه في محافظة الأقصر بمنطقة الطود، والمنيا في منطقة المطامرة، وفي قنا بمنطقة قوص العقب، وفي بني سويف في منطقة العلالمة.

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