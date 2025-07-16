"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: طلبنا من تل أبيب التوقف عن التصعيد للدفع باتجاه محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أننا "طلبنا من تل أبيب التوقف عن التصعيد بهدف الدفع باتجاه محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا".
وكان قد اشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الى إن الأطراف المختلفة التي تقاتل في سوريا اتفقت على خطوات محددة من شأنها إنهاء الاشتباكات هناك.
وأضاف "أشركنا جميع الأطراف المنخرطة في الاشتباكات في سوريا. واتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمرعب الليلة".
وتابع روبيو "سيتطلب ذلك من جميع الأطراف الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها وهذا ما نتوقع منهم أن يفعلوه بالكامل".
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