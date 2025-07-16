السفير الأميركي لدى إسرائيل يصف محاكمة نتانياهو بقضايا فساد بأنها "حملة اضطهاد"

أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل ​مايك هاكابي​ عن دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد حضوره محاكمته في قضايا فساد، قائلا إن الرئيس دونالد ترامب كان مُحقا في وصفها بـ"حملة اضطهاد".

بعد حضوره جلسة الأربعاء، اشار هاكابي الى أنه توصل إلى "استنتاج" مفاده أن دونالد ترامب "مُحقٌّ مرة أخرى".

في منشوره، أعاد نشر تعليقات ترامب التي وصف فيها المحاكمة بأنها "حملة اضطهاد سياسية مشابهة جدا لحملة الاضطهاد التي أُجبرتُ على تحمّلها".

وخلال المحاكمة التي أُرجئت مرات عدة منذ افتتاحها، أكد نتانياهو أنه لم يرتكب أي مخالفة. ويعتبر مؤيدوه أن المسار القضائي مسيّس. وسبق أن دافع دونالد ترامب بشدة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وانتقد المحاكمة الشهر الماضي على منصته "تروث سوشال".

يتهم دونالد ترامب منذ سنوات خصومه باستخدام وزارة العدل الأميركية لاستهدافه.