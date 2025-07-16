وزير الخارجية التركي: لا يمكن قبول قيام بعض الدروز بالاستقواء بإسرائيل من أجل زعزعة استقرار سورية

اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى اننا أوصلنا موقفنا الرافض لزعزعة الاستقرار في سوريا للطرف الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات التركي. وشدد وزير الخارحية التركي في تصريح له، على انه لا يمكن قبول قيام بعض الدروز بالاستقواء بإسرائيل من أجل زعزعة ​استقرار سوريا​. لافتا الى اننا نتواصل مع واشنطن ودول المنطقة، ونأمل التوصل إلى تهدئة في سوريا، خلال الساعات المقبلة.

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