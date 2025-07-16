الاتحاد الأوروبي يحضّ إسرائيل على أن توقف فورا ضرباتها في سوريا

حضّ الاتحاد الأوروبي "إسرائيل على أن توقف فورا ضرباتها في سوريا"، وفق ما أعلن متحدث باسم المفوضية.
واشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الى اننا "نحضّ إسرائيل على أن توقف فورا ضرباتها على الأراضي السورية، بما في ذلك على مؤسسات رئيسية في دمشق، بما يعرّض حياة المدنيين للخطر وقد يهدّد العملية الانتقالية في سوريا".
واضاف "ندعو إسرئيل وكل الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى إلى ضمان احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية. يدين الاتحاد الأوروبي أي انتهاك لاستقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".
وتابع "ندعو أيضا السلطات الانتقالية السورية إلى احتواء التصعيد في السويداء" بجنوب البلاد، بعد وقوع "عدد كبير من الضحايا".
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