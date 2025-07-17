أحمد رستم: الخصومة في المجلس يجب أن تبقى سياسية

أكد النائب أحمد رستم أن "المجلس النيابي هو منصة لتداول ال​سياسة​ وسنّ القوانين ، هدفه الارتقاء بالوطن لا تحويله إلى ساحة للشتائم أو اللكمات".

ولفت الخير الى ان "الخصومة في المجلس يجب أن تبقى سياسية، أما عندما يتحول الرد السياسي إلى ردّ عراكي، فلا بد من وضع حد لذلك. نحن كنواب من عكار نشكّل تكتلًا معتدلًا، وواجبنا كان ردع المعتدي وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والسياسي".

وشدد على أن الاعتدال لا يعني الضعف ، "بل التزام بالمنطق والدستور، وأن حماية الكرامات تحت قبة البرلمان واجب خلُقي وسياسي".