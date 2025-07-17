أشاد الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ بالمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلنًا وجود "أخبار جيدة" تتعلق بقطاع غزة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لدينا أخبار جيدة بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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