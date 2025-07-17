شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": أي فائض في أموال الدعاية الانتخابية سيتم توجيهه لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

صرّح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الحزب أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه أن حملته للدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ لن تتجاوز الحد المعقول، وأن أي أموال تزيد عن الحاجة سيتم توجيهها مباشرةً لخدمة المواطنين في كافة المحافظات.

وأوضح سليمان خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن هذا القرار يأتي من منطلق أن "المواطن أولى بهذه الأموال"، مشيرًا إلى أن ما يريده المواطن ليس الوعود البراقة أو الإنفاق المبالغ فيه على الدعاية، بل أن يرى مرشحيه متواجدين معه باستمرار لحل مشاكله.

وأضاف أن الحزب يعمل بمنطق المشاركة وليس المغالبة، وأن الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة العليا للدولة، وهو ما يقتضي توجيه الموارد لخدمة المواطن بشكل مباشر بدلًا من إنفاقها بشكل مفرط على الدعاية الانتخابية.