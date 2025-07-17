شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية وإجراءات الحصول على قوائم الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يمنح قانون مجلس الشيوخ الحق لكل مترشح أو حزب لديه مرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ، الحصول على بيانات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

وتهدف هذه المادة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل العملية الانتخابية للمرشحين والأحزاب.

وتنص المادة (19) من قانون مجلس الشيوخ على أنه يمكن لكل مترشح فردي، أو لحزب لديه مرشحون في الدائرة الانتخابية، وكذلك ممثلي القوائم الانتخابية في الدائرة ذاتها، الحصول على بيان بأسماء الناخبين.

يتم الحصول على هذه البيانات من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة تحددها الهيئة.

تُسلم البيانات في صورة وسيلة إلكترونية قابلة للطباعة.

يجب أن يتضمن البيان اسم الناخب، لجنته الانتخابية، ورقمه في هذه اللجنة.

يتم الحصول على هذا البيان مقابل سداد رسم قدره خمسمائة جنيه مصري.

تلتزم الهيئة أو الجهة المعنية بتسليم الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.

ووفقا للقانون، يُعد هذا النص خطوة مهمة نحو تمكين المرشحين والأحزاب من الوصول إلى قاعدة بيانات الناخبين بشكل منظم، مما يسهم في تسهيل حملاتهم الانتخابية والتواصل الفعال مع الناخبين ضمن الأطر القانونية.