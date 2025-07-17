شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة العمليات المركزية للانتخابات لحزب المؤتمر تجتمع استعداداً لاستقبال مرشحيها غدا والان مع تفاصيل الخبر

بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ عقدت اليوم الاربعاء غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال مرشحيها للقاء رئيس الحزب الربان عمر المختار صميده وقيادات الحزب تمهيداً للبدء فى الدعاية الانتخابية .



واعلنت الغرفة خلال اجتماعها أنها قد انتهت من الفترة الأولى والخاصة بإعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء الفترة الثانية الدعاية الانتخابية الجمعة 18/7/2025

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تجرى يوميا مكالمات تليفونية مع غرف عمليات المحافظات بالتنسيق مع رئيس الغرفة لمتابعة مرشحيها لرصد المساحات المشتركة مع منافسيها فى محافظات القاهرة، الجيزة ، المنيا ، اسيوط ، الشرقية والتى يمكن الاستفاده منها للعمل مع مرشحي الحزب ورصد المعركة المنفردة للمرشحين بمحافظات الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، الوادى الجديد.

حيث يبلغ عدد المحافظات إجمالية تسع محافظات حيث ينافس حزب المؤتمر علي 3٪ من اجمالي المقاعد الفردية وياتي في المركز الرابع من حيث عدد المرشحين علي المقاعد الفردية