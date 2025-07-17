زلزال بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر يضرب ألاسكا الأميركية وتحذيرات من تسونامي

ذكرت وسائل إعلام أميركية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر ضرب قبالة سواحل ألاسكا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام محلية ذاتها بأن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في المحيط الهادئ، على بعد 87 كيلومترا جنوب ساند بوينت وهي قرية صغيرة في أرخبيل جزر شوماجين.

وذكرت المصادر أن السلطات فعلت أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويشمل التحذير من تسونامي منطقة ساحلية واسعة قبالة جنوب غرب ألاسكا بما في ذلك خليج كوك، وينتهي التحذير قبل منطقة أنكوريج أكبر مدينة في ولاية ألاسكا الأميركية والأكثر اكتظاظا بالسكان في هذه البرية الشاسعة.