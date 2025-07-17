ستارمر يعلق مهام نواب متمردين من حزب العمال

علق رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ مهام عدد من النواب، سعياً لإعادة فرض سلطته على حزب العمال الحاكم، عقب تمرد على إصلاحات الرعاية الاجتماعية.

واضطر ستارمر إلى التراجع عن خطط لخفض إعانات الإعاقة، والمرض في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما هدد عشرات من نوابه بالتصويت ضد المقترحات. وأعلن النواب براين ليشمان ونيل دنكان-جوردان وريتشل ماسكيل إيقاف مهامهم، بينما ذكرت صحيفة "تايمز"، أن كريس هينشليف لاقى المصير نفسه.

وصوّت النواب الأربعة ضد إصلاحات الرعاية الاجتماعية في الأول من تموز الجاري، بعد أن تراجع ستارمر عن موقفه في خطوة أضعفت من هيبته لتجنب هزيمة مذلة في البرلمان.

وأكّد مكتب ليشمان تعليق مهام النائب الاسكتلندي مؤقتاً في الحزب.

وقال دنكان-جوردان النائب عن بلدة بوول في جنوب إنجلترا، إنه يُدرك أن التصويت ضد الحكومة "قد يكون له ثمن، لكنني لا أستطيع دعم جعل الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر فقراً".