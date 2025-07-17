مجلس الأمن يناقش سبل إحياء الحلول السلمية للنزاعات

ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة برئاسة وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبحث سبل "تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف وتسوية المنازعات بالطرق السلمية".

وفي مذكرة وجهتها للأعضاء، حددت الرئاسة الباكستانية أن سبب النقاش هو "الاتجاه المقلق" المتمثل في النزاعات التي تبقى دون حل، مرجعة ذلك إلى الخصومات الجيوسياسية، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والاستخدام المحدود للدبلوماسية الوقائية.

ويهدف النقاش إلى تقييم فعالية الآليات الحالية لتسوية النزاعات، واستكشاف استراتيجيات جديدة لمعالجة النزاعات المعاصرة، وتشجيع التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية، بما يتماشى مع الالتزامات التي نص عليها "ميثاق المستقبل" الذي أقرته الأمم المتحدة.

وأكدت المذكرة أن فعالية جهود السلام تتوقف بشكل أساسي على "الإرادة السياسية والالتزام والتعاون من جانب الأطراف المعنية، فضلاً عن الدعم الصريح من قبل مجلس الأمن الدولي"، مشيرة إلى أنه في غياب هذه الشروط، تفشل الجهود الجماعية لصون السلام والأمن.